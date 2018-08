Uno strepitoso Riccardo Molinari manda ko il Pd alla Camera

Uno straordinario intervento tenuto giovedì sera alla Camera dal deputato leghista alessandrino Riccardo Molinari sul “Decreto Dignità” approvato dal Governo, a proposito delle nuove regole in materia di diritto del lavoro, approvato quindi dalla Camera per la sua conversione in legge, ha letteralmente demolito il Pd per cui era intervenuto poco prima il segretario politico Maurizio Martina. Riproduciamo il video integrale dell’intervento pubblicato da Rai Tre Parlamento e facciamo i complimenti più sinceri al nostro concittadino, ringraziandolo anche a nome dei nostri sempre più numerosi lettori e di tutti i lavoratori, compresi noi che lavoriamo 12 ore al giorno, anche il sabato e la domenica.