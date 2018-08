Brescia: trovato morto Kuma, il cane mascotte dei bambini massacrato a bastonate

Bassano Bresciano – Preso a bastonate fino al massacro, ucciso brutalmente e vigliaccamente. È stato ritrovato così ieri, morto, il cane Kuma, beniamino dei bambini che frequentavano il centro equestre Maneggio San Michele (nella foto a lato). Fedele amico e compagno di gioco, era un bel pastore tedesco di due anni, linea “grigione” dal pelo nero. La sua scomparsa dal maneggio bresciano risale a martedì 24 luglio verso la mezza. Dato l’allarme ed affissi volantini per i paesi della bassa bresciana, i proprietari avevano anche offerto una ricompensa a chi l’avesse ritrovato. La carcassa del povero animale è stata ritrovato sotto un mucchio di rami e sterpaglie – a pochi metri dalla cascina dove viveva -, con evidenti segni di forti percosse. Il cane, che tutti chiamavano “il gigante buono”, era la mascotte dei bambini che frequentano il centro di equitazione: giocava con loro durante il giorno, li accompagnava durante le passeggiate e condivideva persino il pranzo, alla ricerca di briciole sotto al tavolo. Sul caso indagano i carabinieri. Speriamo che arrestino presto i responsabili che hanno compiuto l’infame gesto e che i giudici li spediscano in galera, per evitare che qualcuno pensi a saldare il conto diversamente, come si teme date le violente reazioni sui social.