Uomo di 82 anni muore per una caduta dal trattore: in gioventù aveva partecipato ai mondiali di ciclismo

Alessandria – Un agricoltore di 82 anni è morto stanotte all’ospedale di Alessandria dove era stato ricoverato ieri pomeriggio subito dopo un brutto incidente col trattore nel suo campo a Valmadonna che gli aveva procurato gravi lesioni. Si era recato al lavoro quando per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri è caduto dal mezzo che probabilmente ha proseguito la corsa investendolo. La vittima è Giancarlo Martini che, tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, era stato un ciclista di una certa fama (nella foto a 22 anni quando gareggiava in Nazionale Dilettanti). Nato a Ovada l’8 ottobre del 1936, s’era trasferito a Casal Cermelli intorno al 1957 e a fine carriera prendeva la residenza a Valmadonna. Nel suo palmarès la vittoria alla Coppa Città di Asti del 1958 e la partecipazione ai Campionati del Mondo di Waregem del 1957 in linea Dilettanti dove è arrivato 17°, e di Reims del 1958 sempre in linea Dilettanti, dove è arrivato 7º.