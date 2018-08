Nel Campionato di Serie C l’Alessandria sarà nel Girone A

Alessandria – Sono in tutto 56 le società calcistiche che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie C, 2018-2019.

Quindi due gironi da 18 ed uno da 20 col taglio che sarà il medesimo dello scorso anno e cioè ovest, est e sud.

Ripescate in serie B Novara, Catania e Siena, sono state ammesse alla terza serie Juventus U23, Imolese e Cavese.

L’Alessandria Calcio sarà quasi sicuramente inserita nel girone A, uno di quelli a 18 squadre. Nel girone dei Grigi mancherà la Viterbese e ci sarà solo una lombarda, la Pro Patria.

La composizione in cui saranno inseriti i mandrogni dovrebbe essere: Alessandria, Cuneo, Juventus U23, Gozzano, Pro Vercelli, Albisola, Virtus Entella, Piacenza, Pro Piacenza, Pro Patria, Olbia, Arzachena, Arezzo, Carrarese, Lucchese, Pisa, Pistoiese, Pontedera.

L’annuncio dei gironi dovrebbe comunque essere ufficializzato nei prossimi giorni, al massimo nel fine settimana.

Permangono, infatti, ancora dubbi sulla data esatta d’inizio della stagione e questo perché l’assemblea della C potrebbe anche decidere di fermare il campionato se non avrà risposte sull’elezione del governo della Figc e sui diritti tv.

Molto probabilmente lo start ufficiale sarà dato l’1 e 2 settembre e il 22 agosto sarà il giorno in cui saranno annunciati i calendari.