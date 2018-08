Pareggio con risultato a occhiali tra l’Alessandria ed il Renate

Alessandria – È il cinque di agosto e al Moccagatta fa un caldo opprimente, ma i Grigi, nonostante tutto, sembrano migliorati rispetto alla partita precedente persa per uno a zero contro la Giana Erminio, causa dell’esclusione anzitempo dalla Coppa Italia. Sugli scudi Russini, il migliore fra i suoi ed il più propositivo con almeno quattro occasioni create davanti alla porta della compagine brianzola.

Da parte loro i nerazzurri lombardi non hanno mai davvero impensierito Pop prima e Cucchietti poi, alternatisi in porta tra primo e secondo tempo.

L’Alessandria parte con un 3-5-2: Pop tra i pali, poi Cottarelli, Prestia, Gjura, Fissore e M’Hamsi, a centrocampo Gatto, Gazzi e Russini in difesa, Bellazzini e Sartore in avanti.

Unico acuto, nel primo tempo, l’occasione avuta da Russini: tutto nasce da un’azione di Sartore, il numero 7 grigio si incunea in area e scarica su Bellazzini che crossa al centro per Russini. Il colpo di testa dell’attaccante grigio, però, si infrange sulla traversa.

Nel secondo tempo i grigi alzano ulteriormente il ritmo e tentano la via del gol con più insistenza. Al quarto d’ora, dopo Cucchietti, Agostinone e Tentoni, fa il suo esordio in maglia grigia Rocco, che si rende protagonista di alcune buone giocate.

Nessun rischio in difesa, con una manovra apparsa più fluida rispetto alla gara con la Giana Erminio.

Mister D’Agostino ha praticamente utilizzato quasi tutti i giocatori a disposizione, gettando nella mischia anche Gerace, Badan, Usel, Zogkos e Gozzi.

Mancavano Gonzalez, Marconi e Pastore, tenuti volutamente fuori da D’Agostino in quanto giocatori sul mercato.

Assente anche De Luca a causa di un affaticamento durante il riscaldamento pre gara. Il giocatore è stato precauzionalmente tenuto a riposo.