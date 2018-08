Sconfitto in amichevole un Casale in crescita

Casale Monferrato – Sabato pomeriggio allo stadio “Palli” i Nerostellati allenati da mister Francesco Buglio hanno perso di misura contro l’Albissola, compagine neopromossa in Serie C.

Il match è finito 1-0 per i liguri: decisiva la rete messa a segno al 28’ del primo tempo dall’ex grigio Loris Damonte.

Per il resto gara sostanzialmente noiosa, condizionata dal caldo afoso di questo inizio agosto, con poco gioco e poche occasioni da rete.

Da segnalare nel primo tempo il colpo di testa di Cintoi su un angolo battuto da Vecchierelli, forse la più limpida occasione per i monferrini di pareggiare.

Nella ripresa succede poco o nulla, anche se il Casale ha una buona occasione con Chito che, però, calcia alto.

Nel complesso, comunque, la squadra di casa è apparsa in crescita. Da segnalare, in particolar modo, le prove di Marinai, Vecchierelli, Cintoi e Cappai.