Grigi: Pastore torna alla Virtus Francavilla

Alessandria – Ha fatto le valigie e salutato tutti un altro giocatore dell’Alessandria Calcio della passata stagione.

Si tratta di Andrea Pastore (nella foto) che torna, ceduto a titolo definitivo, da dove era venuto ossia alla Virtus Francavilla.

Undici presenze nello scorso campionato, a gennaio il trasferimento in prestito all’Akragas, dove ha giocato 13 gare e segnato una rete.

L’esterno sinistro era poi ritornato in grigio per alcune partite amichevoli ma è sempre stato poco utilizzato.

Dalla Puglia un contatto con il Monopoli, ma è stata, soprattutto, la Virtus Francavilla a volerlo di nuovo.

Per quanto riguarda gli ingressi, il club grigio sembra interessato all’attaccante Claudio Santini, 26 anni, l’anno scorso una stagione passata in parte all’Ascoli e in parte al Siena.

Precedentemente, il giocatore aveva militato nel Pontedera con 35 partite e 13 gol all’attivo, e nel Montecatini, serie D, 21 gol per lui.