Incendio a Bologna, cosa sappiamo

Bologna (Wired.it) – L’incidente che si è verificato ieri, lunedì 6 agosto alle 14:00 circa, all’altezza di Borgo Panigale (Bologna) è costato la vita a una persona, Andrea Anzolin alla guida del tir che ha tamponato il camion poi esploso, e ha causato almeno 100 feriti. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere l’incendio che è divampato dopo lo scontro tra l’autocisterna che trasportava Gpl e alcune autovetture. Una volta spente le fiamme è stato necessario raffreddare l’area e continuare la ricerca e la localizzazione di altre vittime o feriti.

Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato l’autista dell’autocisterna, che ha perso la vita nell’incidente, a tamponare un camion. Il carico ha preso fuoco e ha dato il via a una serie di esplosioni a catena che hanno ferito, tra gli altri, 3 poliziotti e 11 carabinieri.

Un ponte che sovrasta l’autostrada è crollato e i detriti hanno colpito due autoconcessionarie al cui interno alcune vetture hanno preso fuoco, esplodendo.

I feriti sono stati trasportati nelle strutture ospedaliere di Bologna, Bentivoglio, Budrio e San Giovanni. Due persone in gravi condizioni sono state condotte a Cesena e a Parma.

Il premier Giuseppe Conte raggiungerà Bologna durante la giornata di martedì 7 agosto e farà una visita anche a Foggia, dove si è verificato un incidente che ha causato 12 vittime.

Il sindaco di Bologna Virginio Merola è stato tra i primi a riconoscere la gravità dell’incidente: “Abbiamo di fronte una grande tragedia che ha coinvolto non solo un tratto autostradale ma un quartiere della nostra Bologna. Il Comune, attraverso gli uffici e gli assessori competenti, è al lavoro per fare tutto ciò che è necessario in coordinamento con le altre istituzioni”.

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli ha espresso la volontà di agire su due fronti. Da una parte la necessità di diminuire il traffico di merci su gomma, rendendo più sicuro e attrattivo quello su rotaie e, in aggiunta, la necessità di dotare i tir di tecnologie che riducano al minimo la possibilità di errore umano (con riferimento quindi alla guida assistita)

La viabilità a ridosso delle ferie estive

L’incidente ha compromesso un’arteria rilevante che raccorda l’Autostrada del Sole con l’A14 Bologna – Taranto. Laddove il ponte è crollato di norma transitava il traffico da Sud verso l’Adriatico.

Le autorità di Bologna hanno diramato alcune alternative viarie utili per chi viaggia.

Al momento nessuno è stato in grado di ipotizzare una data in cui il tratto sarà di nuovo disponibile. Una volta sgombrata la zona sarà necessario riparare la voragine che si è aperta sull’autostrada. Poi la parola passerà alla società Autostrade che dovrà attuare i lavori necessari al ripristino della viabilità.

Proprio quel tratto di autostrada è attualmente al centro di una disputa tra il Comune di Bologna e la Regione, a causa di un progetto di ampliamento che non soddisfa l’amministrazione cittadina e per il quale, a settembre, si sarebbe dovuta riunire la conferenza dei servizi.