Si fingono carabinieri e compiono un furto in casa dell’ex onorevole Stradella

Alessandria – Quattro finti carabinieri, uno è rimasto in auto, hanno rapinato con l’inganno l’ex parlamentare di Forza Italia Franco Stradella, 77 anni, che era con la moglie nella sua casa in frazione Astuti. Verso le nove e mezzo di stamane hanno suonato il campanello ed hanno mostrato un tesserino della Benemerita che i coniugi Stradella hanno scambiato per vero, poi sono entrati dopo aver fatto disinnescare l’allarme e, mentre due di loro erano in casa, il terzo “controllava” la parte esterna. Fingevano di svolgere indagini per assicurare alla giustizia due ladri rumeni e, come ha dichiarato lo stesso Stradella, “hanno raccontato di aver individuato il veicolo dei malviventi, di averne presi due ma di essere a caccia del terzo che era stato visto fuggire verso la mia abitazione”. Si sono fatti aprire la cassaforte e si sono impossessati di 400 euro che la signora Stradella aveva prelevato per pagare bollette e fare la spesa, hanno rubato due orologi e si sono fatti consegnare, con il pretesto di un controllo in caserma, due pistole: una Beretta e una Smith&Wesson. Alla fine sono saliti sulla Audi A3 nera con al volante il quarto finto carabiniere che li stava aspettando e sono scappati facendo perdere le loro tracce. I tre carabinieri si erano presentati come facenti parte del fantomatico Nucleo Catturandi, ma quando Stradella, dopo che se n’erano andati, ha chiamato in caserma, gli hanno risposto che il Nucleo Catturandi non esiste. Inoltre l’ex parlamentare si è accorto che in casa era tutto in disordine e controllando ha scoperto il furto. Quindi la denuncia e l’inizio delle indagini. Una pattuglia delle Volanti è giunta nel vicino parcheggio del Bennet dove hanno scoperto che i quattro finti carabinieri avevano tentato di rubare un’auto più potente ma il proprietario ha reagito e li ha messi in fuga.