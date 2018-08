Cosa si aspetta a proibire il GPL, carburante killer?

di Andrea Guenna – Il tremendo incidente di Bologna di lunedì scorso avvenuto sul ponte dell’Autostrada all’altezza del raccordo di Casalecchio (nella foto sopra), ha un responsabile principale – al di là delle responsabilità dei conducenti dei veicoli in transito in quel momento – che è il gas di petrolio liquefatto, ovvero il gpl. Per la verità non è un gas ma un derivato del petrolio che lunedì era trasportato proprio dall’autocisterna che ha preso fuoco e poi è esplosa. L’incendio è stato così devastante che, una volta spente le fiamme, s’è reso necessario raffreddare l’area per poter continuare la bonifica. Il gpl è lo stesso che ha incendiato mezza Viareggio (nella foto a lato) dopo l’incidente ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009 in seguito al deragliamento del treno merci 50325 Trecate-Gricignano e all’uscita di gpl da una cisterna che si era perforata nell’urto. Per cause fortuite si innescò quasi subito un incendio di vastissime proporzioni che interessò la stazione di Viareggio, con il successivo scoppio della cisterna stessa, qualche centinaio di metri a sud del fabbricato viaggiatori e le aree circostanti. E si capisce perché le auto alimentate a gpl non possono essere parcheggiate nei silos o nei traghetti. Il problema è uno solo: il gpl esplode perché è più pesante dell’aria e quando esce ristagna, si infila nelle fessure delle case e dell’asfalto, entra nelle cantine, trasformando l’ambiente in una bomba per cui basta accendersi una sigaretta e tutto salta per aria. Ma c’è un gas, il gas naturale – metano ed oggi anche biometano – che è più leggero dell’aria e non ristagna, per cui se a Bologna in quel maledetto pomeriggio quella cisterna avesse trasportato metano liquefatto, dopo l’incidente nulla sarebbe rimasto stagnante nella zona e non ci sarebbe stato né incendio né esplosione in quanto il metano liquefatto a contatto con l’aria si vaporizza e sale rapidamente nel cielo non lasciando traccia per terra. Esattamente il contrario di quello che fa il gpl. La gente non sa queste cose a causa della disinformazione che è molta, troppa, e non si legge da nessuna parte, tranne che su Alessandria Oggi e in qualche altro coraggioso organo di stampa, che il gpl è pericolosissimo, è un gas killer che dovrebbe essere proibito, ma siccome lo vendono i petrolieri nessuno osa opporsi. Chi scrive si è beccato una querela dal sindaco di Quargnento perché si è permesso di osservare che le gigantesche cisterne di gpl vicinissime al paese erano una bomba innescata e pronta ad esplodere anche solo a causa di un temporale un po’ più forte con qualche fulmine che avesse colpito il deposito dell’Italgas. Per fortuna ora quelle cisterne sono vuote e l’Italgas se n’è andata, ma la querela me la sono presa lo stesso e ora vado in appello. Non c’è niente da fare, quando vai a rompere le balle ai petrolieri, se dai troppo fastidio ti fanno fuori. Ma io insisto come il mio amico Evaristo e dico che il gpl deve essere messo al bando perché è pericoloso.

E me ne frego delle querele.