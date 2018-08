La vacanza degli italiani dura in media 11 giorni

Undici giorni. Sarà questa, secondo un sondaggio congiunto Coldiretti-Ixè, la durata media delle vacanze degli italiani questa estate. Ad andare in ferie anche solo per qualche giorno è l’80% delle persone intervistate. Il 21% dichiara invece che non farà vacanza, nemmeno per un giorno soltanto.

Chi non rinuncerà alle ferie è la maggioranza dei giovani che però hanno in mente viaggi brevi: da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 10. A prediligere vacanze più lunghe sono invece gli adulti tra i 35 e i 54 anni.

“I più anziani e le donne – scrive Ixè nella sua analisi – sembrano avere meno possibilità di fare una vacanza lontano da casa: gli over 64enni che si muoveranno, però, lo faranno per periodi più lunghi”.

La voglia di viaggiare coinvolge soprattutto gli abitanti del Nord e del Centro Italia. A Nord Ovest si registra la più alta media di giorni di vacanza, superiore alla media nazionale (13,3 contro 11,3).

“Gli abitanti del Centro e quelli del Sud, invece, sembrano avere meno possibilità (o meno necessità) di muoversi” scrive Ixè. Probabile che dietro a questo trend si celino esigenze e ristrettezze in termini economici.

Secondo lo studio Ixè – Coldiretti, la spesa media degli italiani destinata alle vacanze quest’anno sarà di 744 euro a famiglia, in diminuzione del 7% rispetto al 2017. Degli oltre 38 milioni di italiani che, secondo Coldiretti, partiranno per le vacanze, il 36% spenderà meno di 500 euro, il 33% tra 500 e 1000, e il 16% tra 1000 e 2000.

La spesa inferiore rispetto al passato deriva dal fatto che molti italiani hanno preferito prenotare le proprie vacanze online, beneficiando di promozioni e quindi risparmiando. Il 32% si è affidato alle strutture ricettive e il 17% ai siti specializzati.