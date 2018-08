Tonfo Bitcoin e criptovalute: bruciati 23 miliardi di dollari in un giorno

di Cristiana Gagliarducci – Il prezzo del Bitcoin e le quotazioni delle sue colleghe criptovalute hanno bruciato circa $23 miliardi di capitalizzazione nell’arco di sole 24 ore.

Il tonfo, secondo gli esperti, ha trovato ragion d’essere nelle novità in arrivo dalla SEC, che ha ufficialmente rimandato la pronuncia sull’ETF al prossimo 30 settembre.

Come conseguenza, il prezzo del Bitcoin ha abbandonato di nuovo la soglia dei 7.000 dollari ed ha poi messo in discussione i $6.400. Il supporto, però, ha tenuto, almeno per il momento. Non è andata meglio neanche ad Ethereum, scivolato da oltre $400 a circa $370, né a Ripple e alle altre, tutte attualmente in rosso.

La capitalizzazione totale di mercato rispetto a ieri, martedì 7 luglio, è scesa di circa 23 miliardi di dollari. Nello specifico, quella del Bitcoin è scivolata da 119 a 112 miliardi di dollari.

La questione ETF affossa il prezzo del Bitcoin

La società di investimenti VanEck e l’azienda di servizi finanziari Solid X, hanno stipulato una partnership all’inizio dell’anno, con l’obiettivo di lanciare un ETF sul BTC, ossia un prodotto finanziario in grado di tracciare il prezzo di un asset e che è quotato su un exchange.

Utilizzare questo tipo di strumenti sulle criptovalute è stato considerato sin da subito un modo per investire in un mercato volatile senza esporsi troppo ai suoi rischi. L’approvazione dell’ETF non avrebbe conseguenze positive soltanto per gli interessati a fare trading, ma anche e soprattutto per il comparto digitale.

Il via libera della SEC garantirebbe al Bitcoin e alle criptovalute in generale, quella legittimazione istituzionale a lungo cercata ma mai davvero trovata. Per ben due volte, infatti, l’autorità ha rigettato le iniziali richieste di approvazione avanzate da VanEck.

In questo caso la decisione è stata soltanto rimandata a fine settembre, ma tanto è bastato al prezzo del Bitcoin e alle quotazioni delle maggiori criptovalute in circolazione per tornare a scambiare in forte ribasso. Fino ad ora, si noti, nessuna delle richieste avanzate per introdurre ETF sulla criptovaluta è stata mai approvata dalla Commissione.

Al momento della scrittura il prezzo del Bitcoin sta scambiando con un ribasso di oltre l’8% su quota $6.469.