Classifica dell’informazione online a giugno: Repubblica sempre in testa, Citynews secondo, TgCom24 terzo

da primaonline – Nessuna sorpresa in vetta alla classifica dell’informazione online stilata sulla base alle rilevazioni di giugno di comScore: Repubblica.it è sempre saldamente in testa alla classifica, con 23 milioni 812mila visitatori unici mensili. La bagarre si è scatenata tra gli inseguitori. Il gruppo editoriale Citynews, con i suoi 45 giornali locali online e la testata nazionale Today.it, ha riconquistato la seconda posizione (20 milioni 978mila visitatori), scalzando il Corriere della Sera (19 milioni 686mila), che viene superato di stretta misura anche da TgCom24 (19 milioni 983mila).

Invariate invece le quattro posizioni successive: Donna Moderna è quinta, Ciaopeople, l’editore di Fanpage, è sesto, Il Fatto Quotidiano settimo e La Gazzetta dello Sport ottava. Al nono posto sale Monrif Net, guadagnando ben undici posizioni rispetto a maggio, grazie al completamento della taggatura dei siti e dei contenuti del gruppo su piattaforme terze, come le pagine di Google Amp. E decimo si colloca il mondadoriano PianetaDonna, che in maggio era undicesimo.

In giugno l’audience totale di Internet è cresciuta del 3%. Solo 11 realtà editoriali su 60 hanno fatto meglio, crescendo più della media: Monrif Net +61% (per il motivo già spiegato), Sky Sport Hd +30%, Internazionale.it +15%, Smartworld +12%, il Giornale di Sicilia e Agi.it +11%, IlPost.it +10%, Wired.it +9%, Repubblica.it +8%, Citynews, Eurosport, Sky Tg24 Hd +6%, GreenMe.it, HdBlog e Lettera43 +5%, HwUpgrade.it +4%. Tutti gli altri hanno fatto peggio della media. Quotidiani Espresso e Gazzetta dello Sport si sono comunque mantenuti in territorio positivo (+1%); Tgcom24 è rimasto stazionario; le altre 47 entità della nostra classifica hanno perso terreno rispetto a maggio; più di tutti BlastingNews (-60%).