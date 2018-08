La Russia risponderà alle nuove sanzioni USA

da Sputniknews – La portavoce ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la decisione di Washington di imporre sanzioni contro Mosca, in relazione al caso di avvelenamento a Salisbury.

Si è osservato che la Russia è direttamente accusata di “utilizzo di sostanze nervine da combattimento” a Salisbury, anche se la Gran Bretagna fino ad ora non ha potuto presentare alcuna prova di coinvolgimento.

“Tuttavia, anche in assenza di prove, l’amministrazione americana, per solidarietà, ha ritenuto necessario introdurre nuove, odiose sanzioni”, ha detto in un briefing.

Sul manovratore di tutta la vicenda ha detto che “cercano di tenerlo a galla per il loro sentimento anti-russi, come strumento per continuare a demonizzare la Russia”.

Poi ha sottolineato che la Russia si occuperà di progettare risposte alla “mossa ostile di Washington”.

“La controparte russa – ha detto ancora Zakharova – ha ripetutamente avvertito che la conversazione da una posizione di forza e il linguaggio degli ultimatum è inutile e senza prospettive”.

In precedenza il Consiglio della Federazione ha riferito della possibile risposta alle nuove sanzioni USA contro la Russia.