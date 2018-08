Per un Gazzi che va, un Cenetti che viene

Alessandria – Anche Alessandro Gazzi potrebbe lasciare l’Alessandria. Il centrocampista ex Torino, secondo gli ultimi rumors di mercato, sarebbe nelle mire della Pro Vercelli che già l’estate scorsa aveva provato a ingaggiarlo in B.

Ora la Pro s’è rifatta sotto per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore, attualmente legato ancora per un anno alla squadra mandrogna.

Se l’affare dovesse andare a buon fine, il club grigio dovrebbe aggiungere un over in quel ruolo e uno degli elementi disponibili, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere Giacomo Cenetti (nella foto), classe ’89, che è in ritiro con l’Arezzo ma sembra essere in rottura netta con il club amaranto.

Altro elemento dei Grigi che dovrebbe, ormai, essere ai saluti è Michele Marconi. La punta toscana sembra essere indirizzata sempre più verso Pisa con le parti che ormai pare siano d’accordo per l’operazione.

In entrata dovrebbe arrivare Santini dall’Ascoli ma il giocatore avrebbe manifestato la volontà di valutare altre eventuali proposte da club di serie B.

Ufficiale, invece, la data dei calendari, il 22 agosto, alle 18, a Roma.

L’approvazione della composizione dei gironi attende, però, ancora la pronuncia su alcuni ricorsi fra cui proprio quella della Pro Vercelli contro Figc e Novara per l’ammissione degli azzurri tra i cadetti.