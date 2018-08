Snam a tutto gas verso il biometano

di Elena Dal Maso – Snam ha firmato due contratti per aumentare la sostenibilità in Italia, uno con Eni , l’altro con Api, per 220 nuovi impianti green. Il gruppo guidato dal ceo, Marco Alverà, e Api hanno firmato un accordo quadro per la realizzazione, all’interno dei punti vendita di carburante a marchio IP in Italia, di 200 nuovi impianti di rifornimento di gas naturale e biometano. L’accordo rientra nell’impegno delle due società per promuovere la mobilità sostenibile e mira a estendere la rete di distribuzione di gas naturale per autotrazione in Italia. Le stazioni di rifornimento interessate fanno parte sia della rete ordinaria, che di quella autostradale. E qui verranno installati impianti per l’erogazione di metano per automobili (CNG, gas naturale compresso). Sono allo studio anche distributori di LNG (metano liquefatto) per i mezzi pesanti. La contrattualizzazione dei primi 30 impianti avverrà entro i primi mesi del 2019.

La diffusione di carburanti innovativi e sostenibili come il metano è coerente con il percorso di sviluppo del gruppo api, che con oltre 5000 stazioni di servizio in Italia rappresenta oggi il primo operatore nel settore dei carburanti per numero di punti vendita, grazie anche alla recente acquisizione di TotalErg. L’Italia è dal canto suo il primo Paese europeo per consumo di gas naturale per autotrazione, con oltre un milione di veicoli circolanti a Gas naturale liquefatto. I mezzi che utilizzano questo carburante in Italia sono aumentati da meno di 100 a circa 1.000 unità dal 2015.

Snam, attraverso la controllata Snam4Mobility, ha poi siglato un secondo contratto con Eni , dopo l’accordo quadro concluso a maggio 2017, per realizzare 20 nuove stazioni di rifornimento di CNG (gas naturale compresso) per autotrazione sul territorio nazionale. Il contratto, a distanza di alcuni mesi dalla firma del primo applicativo relativo a un lotto di 14 impianti di CNG, alcuni dei quali apriranno alle vendite entro il primo trimestre del 2019, ha per oggetto la progettazione, realizzazione e manutenzione da parte di Snam di 20 nuovi impianti di CNG all’interno della rete nazionale di distributori Eni . L’investimento sarà di circa 10 milioni di euro.

Gli importanti progressi tecnologici, soprattutto in relazione alle “potenze” di esercizio necessarie per movimentare le attrezzature dei compattatori ed i moderni compressori che permettono tempi di rifornimento paragonabili a quelli dei carburanti tradizionali, hanno consentito ad Alia SpA di avviare un importante investimento che porterà alla progressiva trasformazione a metano della flotta di servizio, così da migliorare sensibilmente gli impatti ambientali dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti. Sono già 24 i veicoli, tra compattatori e multilift, in esercizio con motorizzazioni alimentate a Gas Metano. Per garantire questo, Alia ha in progetto la realizzazione di due distributori di gas metano che saranno costruiti in due aree operative (Firenze e Prato ) per rifornire di gas metano compresso (CNG) gli automezzi di servizio: per questo Trident, società specializzata nelle tecnologie per il trattamento del metano e che realizzerà i distributori, ha proposto ad Alia che la seconda stazione di rifornimento possa essere integrata con un impianto di liquefazione.A questo proposito Gazprom Italia con il supporto di Gazprom Gas Engine Fuel che è il detentore del brevetto, ha offerto di testare l’impianto Cryoblock , progettato ed utilizzato presso le stazione CNG in Russia: tale impianto, in fase di certificazione presso il mercato europeo, potrà a breve essere installato sui mercati internazionali.Alia è interessata a questa tecnologia sia perché faciliterebbe il trasferimento negli altri siti operativi dislocati nel perimetro di Ato Toscana Centro, sia per efficientare ulteriormente l’utilizzo dei compressori dei distributori che, quando non impiegati per il rifornimento diretto dei veicoli, potranno lavorare per liquefare il metano, stoccandolo negli appositi serbatoi.Ma l’utilizzo del Cryoblock per Alia potrà avere anche altri impieghi. Si pensa infatti che potranno essere utilizzati a valle dei due nuovi impianti di digestione anaerobica che Alia ha già in fase di progettazione, destinati a produrre biometano che da gassoso potrà essere così liquefatto (LNG) e destinato all’autotrazione.La tecnologia Cryoblock, garantendo la liquefazione del biometano prodotto dalla frazione organica dei rifiuti, ne permetterà in modo più facile il trasporto per alimentare i mezzi della raccolta .