Di nuovo da rifare gli asfalti delle strade di Acqui Terme stesi pochi anni fa: perché?

Acqui Terme – Non si capisce come sia possibile che in pochissimi anni (gli ultimi asfalti li aveva fatti la giunta del Sindaco Bertero nella scorsa consiliatura) siano da riasfaltare ben 25 strade cittadine. È lunga, infatti, la lista che circola da giorni nelle mani dei funzionari dell’ufficio tecnico del Comune della città termale: da Corso Roma a Via Crenna, da Via Moriondo a Strada Alessandria, da Via Monterosso a Strada Maggiora.

I lavoro consisteranno, sostanzialmente, in asfaltature, risistemazione di buche, rifacimenti delle segnaletiche, sistemazioni di nuovi guard rail e porzioni di marciapiedi.

“Il tipo di lavoro varierà da zona a zona – ha detto ai cronisti l’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Sasso – anche se non sono previsti rifacimenti di asfalti per intero. Si stenderà una nuova porzione di manto, certo, ma solo nei tratti più disastrati. Allo stesso tempo, si rifaranno segnaletica orizzontale, strisce pedonali, guard rail e porzioni di marciapiedi. Gli interventi dovrebbero partire in autunno per un costo totale di 250.000 euro, una cifra necessaria per fare fronte al degrado in cui versano molte strade e vie della città”.

L’input per dare il via a questi lavori è stato dato, in questi ultimi mesi, anche dagli acquesi stessi che, sui social network ma anche con il nuovo servizio offerto dall’Urp, Ufficio Relazioni con il Pubblico, hanno avuto modo di segnalare vari problemi e disagi causati dalle strade dissestate.

A questo punto non resta che una considerazione: come è possibile che nella nostra provincia praticamente ogni anno le principali città devono riasfaltare le strade? Ci dicono che l’inverno e la neve minano i manti bituminosi che con la bella stagione si spaccano. Evidentemente la neve italiana è particolarmente corrosiva a differenza di quella del resto d’Europa dove le strade le rifanno ogni vent’anni come in Francia. Oppure a causa dei subappalti a cascata le ditte che fanno i lavori per guadagnare qualcosa devono impastare sabbia e bitume di pessima qualità per risparmiare. Forse sarebbe il caso che si vigilasse di più sulla correttezza delle gare stesse per provare, magari, a cambiare fornitore imponento la clausola del divieto assoluto a subappaltare.