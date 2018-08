Il Derthona si rafforza all’attacco

Tortona – Importante acquisto per il Calcio Derthona, squadra che milita in Eccellenza. Alla corte di mister Alberto Merlo è arrivato l’attaccante Matteo Guazzo, 36 anni, di Acqui Terme.

La punta, che fu anche all’Alessandria in C per quattro mesi fra settembre e dicembre 2014 – per poi disputare gli ultimi campionati nel Parma, nel Mantova e nel Como – ha raggiunto in queste ore l’accordo con la dirigenza bianconera, rappresentata da Massimiliano Pro. L’acquisto di Guazzo si affianca a quello di Rosset, ex del Castellazzo.