Michele Marconi lascia l’Alessandria

Alessandria – L’Alessandria Calcio ha chiuso per due giocatori in entrata e due in uscita.

In entrata contratto di un anno per Dario Maltese, centrocampista di 25 anni, in arrivo dal Pisa. Il giocatore vanta 26 presenze nell’ultima stagione dei nerazzurri e in precedenza ha militato nella Reggiana, nell’Aquila, nel Latina e nel Viareggio.

A titolo definitivo è, invece, arrivato il difensore Erik Panizzi. Ventiquattro anni, Panizzi ha militato nelle ultime due stagioni nelle file della Reggiana.

Più complicata la trattativa per l’attaccante Claudio Santini dall’Ascoli. Il giocatore deve risolvere alcune questioni contrattuali con il club marchigiano e dunque l’operazione per portarlo in grigio sembra più complicata del previsto.

Per due giocatori arrivati, due in uscita dal club di patron Di Masi.

L’attaccante toscano Michele Marconi (nella foto) si è accasato al Pisa a titolo definitivo mentre il difensore Oussama M’Hamsi è stato trasferito a titolo temporaneo al Casale Fbc.