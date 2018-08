Ant-Man and the Wasp

È un film d’avventura, azione e fantascienza del 2018, diretto da Peyton Reed, con Paul Rudd e Evangeline Lilly. Uscita al cinema il 14 agosto 2018. Durata 118 minuti. Distribuito da Walt Disney Pictures. L’Universo Cinematografico Marvel si arricchisce di un nuovo capitolo incentrato sui celebri eroi capaci di rimpicciolirsi: Ant-Man e Wasp. Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre si sforza di gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

* DATA USCITA: 14 agosto 2018

* GENERE: Avventura, Azione, Fantascienza

* ANNO: 2018

* REGIA: Peyton Reed

* ATTORI: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Judy Greer, Laurence Fishburne, T.I., David Dastmalchian, Randall Park, Goran Kostic, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Bobby Cannavale, Abby Ryder Fortson

* PAESE: Gran Bretagna, USA.

* DURATA: 118 Min

* FORMATO: 2D e 3D

* DISTRIBUZIONE: Walt Disney Pictures