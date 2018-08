Da Football Club Casale A.S.D.

Oggetto: rinnovato il prestito di Oussama M’Hamsi –

Il Casale Fbc comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del trasferimento a titolo temporaneo del giocatore Oussama M’hamsi dall’US Alessandria. La stagione 2018/2019 sarebbe quindi per M’hamsi, terzino classe 1999, la seconda in maglia nerostellata. “La scorsa stagione mi sono trovato molto bene a Casale e sono quindi contento di rimanere – annuncia M’hamsi – Quest’anno mi aspetto obiettivi di squadra importanti. Ho intenzione di dare il massimo e mettermi a piena disposizione di Mister Buglio e dello staff, anche per poter migliorare me stesso”.