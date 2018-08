Fallimento Valorial e Svial: quando il marito si taglia il belino per far dispetto alla moglie

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e anche stavolta devo occuparmi dell’ennesima situazione pirandelliana – o kafkiana se si è esterofili – di “Palazzo a Luci Rosse”, ovvero del Comune di Alessandria. Mi riferisco alle due società di cartolarizzazione, Valorial e Svial, finite col culo per terra (la prima fallita, la seconda fallenda) di cui si tratta in questi giorni perché è stata decisa la data dell’udienza avanti il giudice Mela per la dichiarazione di fallimento di Svial i cui debiti ammonterebbero a circa 6 milioni di euro. Si tratta di capire cosa facessero le due società del Comune di Alessandria e perché sono fallite (per Svial la sentenza è praticamente già scritta).

Con Svial (giunta Scagni) e Valorial (giunta Fabbio), se il Comune di Alessandria aveva bisogno di soldi, vendeva alla società di cartolarizzazione di turno beni immobili (Palazzo Rosso vanta un capitale immobiliare di circa 600 milioni di euro) che erano pagati pronta cassa grazie ad un’ipoteca bancaria sul bene (infatti Svial e Valorial sono indebitate con le banche).

Tutto bene fino al 2007 quando è scoppiata la bolla speculativa internazionale subprime che ha sderenato il mercato immobiliare mondiale e gli immobili acquistati dalle società di cartolarizzazione e ipotecati dalle banche sono rimasti invenduti. Bisognava avere la sfera di cristallo per prevedere tutto ciò, e quella di Mago Zac (dal 2007 al 2010 il bilaureato dottor Antonello Paolo Zaccone assessore della giunta di Piercarlo Fabbio, e poi il ragioniere capo Mago Zac) non ha funzionato bene, mentre non si capisce quale fosse il ruolo del consulente esterno delle due aziende comunali, lo studio professionale “Bianchi Pavignano & Partners” di Alessandria, di cui Pietro Bianchi (nella foto), assessore della giunta della sindaca Rita Rossa, era ed è socio. Infatti – consulenti o non consulenti – Bianchi e Pavignano avrebbero dovuto opporsi alla liquidazione delle due società da parte del Comune in quanto, così facendo, l’Ente avrebbe dovuto riprendersi i suoi immobili invenduti e rendere i soldi. Una catastrofe amministrativa. Eppure hanno proprio fatto così. E le hanno liquidate nel 2012 poco prima di aver dichiarato il dissesto. Catastrofe nella catastrofe. Risultato è che oggi siamo arrivati al fallimento che era l’unica fine possibile in quelle condizioni. A ben guardare però, la procedura di liquidazione delle due partecipate ci fornisce più di un sospetto in quanto il 28 giugno 2012, una quindicina di giorni prima di dichiarare il dissesto, senza sapere bene cosa sarebbe successo poi, l’allora assessore Pietro Bianchi non aveva faticato troppo a convincere il consiglio comunale a votare la liquidazione delle due società, esponendo pochissime ragioni. Si trattò in verità d’una decisione emotiva, retta dalla forza del “tutti contro tre” (Fabbio, Vandone e Ravazzano).

Naturalmente Bianchi e la giunta si sono subito accorti di aver fatto una cappella, l’ennesima, e sono corsi ai ripari chiedendo una valutazione alla Corte dei Conti, trattando la sezione di controllo piemontese come un avvocato che possa esprimere un parere pro veritate a favore dell’Amministrazione stessa. Quello che non si riesce a capire davvero è come sia stato possibile che un assessore al bilancio (Pietro Bianchi) abbia voluto liquidare due partecipate come Svial e Valorial di cui il suo studio professionale “Bianchi Pavignano & Partners” di Alessandria era consulente.

Stranamente, oggi, le cose non sono cambiate rispetto ai tempi della giunta di sinistra di Rita Rossa, nonostante che oggi a Palazzo a Luci Rosse ci sia una giunta di destra… ma il regioniere capo è sempre lui, Mago Zac.

Eh sì: se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, altrimenti come faremmo noi cronisti ad avere notizie succulente praticamente tutti i giorni?

E io pago.