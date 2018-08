L’assessore Barosini realizza i parchi gioco con le attrezzature acquistate dall’Amag del presidente Repetto che la signora Rossa s’era “dimenticata” nei magazzini

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e mi corre l’obbligo ricordare che il meritevole assessore Giovanni Barosini può realizzare i parchi gioco per i bambini in varie zone della città grazie alle attrezzature che aveva acquistato l’Amag di quando era presidente Lorenzo Repetto (nella foto) e che, per pura e semplice ritorsione di stampo comunista, la giunta di Rita Rossa non aveva utilizzato dicendo che era di materiale scadente. Dopo sei anni la nuova giunta di centrodestra con Barosini ha invece rispolverato panchine, scivoli, altalene, steccati ed altro, iniziando col parco in piazza della Stazione. L’assessore ha promesso che continuerà su questa strada finché non saranno state utilizzate e ripristinate tutte le attrezzature comprate a suo tempo da Repetto. Io mi ricordo che tre anni fa, quando la sindaca Rossa ed i suoi avevano tuonato contro Repetto colpevole di aver speso 700.000 euro circa per acquistare tutta l’attrezzatura dei parchi gioco, invece di utilizzarla per ammortizzarne il costo, l’hanno lasciata marcire in deposito. Ora Giovanni Barosini, recuperandola ha dimostrato che Rita Rossa si sbagliava e che la roba acquistata è utile e ancora utilizzabile. Mano male che c’era tutta… non si sa mai.

E io pago.