Auto a Gpl prende fuoco, anziano automobilista si salva per miracolo

Casale Monferrato – Ha rischiato grosso Luciano Formaggio, l’automobilista di 93 anni, residente a Casale Popolo che, al volante della sua Opel Omega con impianto a Gpl (il gas killer), per poco non salta in aria con la sua auto. Ieri pomeriggio viaggiava sulla Casale-Terranova quando, ad un certo punto, evidentemente per una perdita, la macchina perdeva carburante che a contatto con l’aria s’incendiava, effetto tipico del Gpl. L’anziano automobilista s’è accorto della cosa ed ha fatto appena in tempo a fermarsi e scendere prima che la sua auto fosse avvolta dalle fiamme. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e bonificato l’area, ma la Opel Omega è risultata molto danneggiata col motore da buttare.