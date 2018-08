Come ti divento bella (anteprima nazionale)

Come ti divento bella è un film di genere commedia del 2018, diretto da Abby Kohn, Marc Silverstein, con Amy Schumer e Michelle Williams. Uscita al cinema il 22 agosto 2018. Durata 111 minuti. Distribuito da Lucky Red con Universal Pictures. Da sempre introversa e insicura del proprio aspetto fisico, Renée (Amy Schumer) si risveglia dopo una caduta convinta di essere sexy, spiritosa e irresistibile. Per magia la sua vita cambia completamente e si trasforma in quella che aveva sempre sognato: una donna sicura di sé e di grande successo a New York. Ma cosa accadrà quando si renderà conto che il suo aspetto fisico in realtà non è mai cambiato?

* DATA USCITA: 22 agosto 2018 (in anteprima nazionale a Tortona)

* GENERE: Commedia

* ANNO: 2018

* REGIA: Abby Kohn, Marc Silverstein

* ATTORI: Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Naomi Campbell, Busy Philipps, Tom Hopper, Lauren Hutton, Rory Scovel, Adrian Martinez, Angela Davis, Caroline Day, Aidy Bryant, Sasheer Zamata

Megaplex Stardust Tortona

dal 13 agosto

SALA 2 – 20:30 – 22:50

SALA 3 – 21:40

* PAESE: Cina, USA

* DURATA: 111 Min

* DISTRIBUZIONE: Lucky Red con Universal Pictures