Crollo del “Morandi”: precipita in auto da 80 metri e si salva

Genova (Tratto da Ansa) – È scampato per miracolo al crollo del ponte Morandi di Genova Davide Capello, 36 anni di Nuoro, ex giocatore Cagliari (due presenze in serie B) ora portiere del Legino, squadra ligure della provincia di Savona, dove vive e dove fa il vigile del fuoco. Capello è precipitato con la sua auto da un’altezza di 80 metri ed è rimasto incastrato tra le macerie ma illeso tanto che è uscito con le sue gambe dall’auto. Subito soccorso dal 118, è stato trasportato in un ospedale di Genova. Mentre era ancora nell’abitacolo della sua macchina è riuscito a chiamare il padre Franco, dirigente della squadra “Puri e Forti” di Nuoro dove lo stesso Davide ha mosso i primi passi: “Babbo è precipitato il ponte io stavo passando e sono caduto con l’auto. Non ti preoccupare sono salvo”. Davide Capello dopo essere uscito ibndenne dall’auto è stato soccorso da un vigile del fuoco e trasportato all’ospedale, ma sta bene.