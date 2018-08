Entrano di notte nel distributore Q8 e con una ruspa sradicano una colonnina del self service

Alessandria – Nella notte tra domenica e lunedì una banda di malviventi con una ruspa rubata poco prima nel deposito dell’Unicalcestruzzi è penetrata nel piazzale del distributore Q8 Easy sito in Strada Casalcermelli (nella foto) che si trova nelle vicinanze. I ladri hanno divelto una delle due colonnine del self-service riuscendo a portarla via, poi se ne sono andati facendo perdere le loro tracce dopo aver abbandonato la ruspa rubata. Il proprietario del distributore non ha saputo quantificare l’entità del furto, anche se si presume che nella cassa della colonnina rubata potesse esserci qualche migliaia di euro. I carabinieri indagano.