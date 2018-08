I 141 migranti dell’Aquarius saranno accolti da cinque paesi dell’Unione Europea

Milano (Il Post) – Cinque paesi dell’Unione Europea si sono accordati per accogliere i 141 migranti che dallo scorso fine settimana si trovano a bordo dalla nave Aquarius, dopo essere stati soccorsi al largo delle coste della Libia. I paesi sono Spagna, Portogallo, Francia, Germania e Lussemburgo. L’accordo è stato confermato dal Portogallo, da alcune fonti del governo spagnolo ai media locali (che parlano di sei paesi, e non cinque) e dal primo ministro maltese Joseph Muscat, che ha aggiunto che permetterà all’Aquarius di attraccare a Malta. L’Aquarius si trova ora a metà strada tra Italia e Malta. La complicata situazione dell’Aquarius era stata ricostruita nei giorni scorsi da Sos Méditerranée, la ong che insieme a Medici Senza Frontiere gestisce la nave. Aquarius aveva compiuto due operazioni di soccorso sabato al largo delle coste libiche, ma il Centro di coordinamento congiunto di soccorso libico, cioè il centro che dovrebbe occuparsi di gestire i soccorsi nell’area SAR della Libia, aveva informato il comandante che non avrebbe indicato alcun porto di approdo. L’Aquarius aveva quindi contattato le autorità italiane e maltesi, ma entrambe si erano rifiutate di assegnare un porto per lo sbarco, contrariamente a quanto previsto dal diritto internazionale marittimo.