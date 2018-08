Turchia, cos’è la crisi della Lira e quali conseguenze può avere

da Wired.it – La Turchia è nel pieno di una crisi finanziaria e il premier Recep Tayyip Erdoğan promette vie di uscita a cui gli analisti non credono. Negli ultimi giorni la moneta ha perso l’8% sul dollaro e sull’euro e la borsa di Istanbul, solo durante la giornata di lunedì 13 agosto, ha ceduto il 3,95%.

Da inizio agosto la valuta locale ha perso il 40% circa. Un dollaro corrisponde oggi a 6,62 lire turche e un euro ne vale 7,52. La banca centrale continua a garantire che può tenere sotto controllo la situazione, dando alle banche la liquidità di cui hanno bisogno.

Secondo gli economisti a causare il crollo sono principalmente due fattori. L’economia cresce in fretta (+7% nel 2017), le banche hanno sostenuto la crescita erogando prestiti a famiglie e aziende, il boom ha portato con sé un’inflazione del 16%. In questo momento la fiducia è però molto bassa, quindi gli investitori vendono e fuggono. Ad appesantire la situazione l’annuncio del presidente americano Donald Trump di volere aumentare i dazi, una contromossa per punire la Turchia, rea di avere arrestato Andrew Brunson, predicatore evangelico americano accusato di terrorismo e di essere uno degli ideatori del tentato golpe dell’estate del 2016.

Nel contempo i mercati finanziari guardano con diffidenza alla Turchia, anche perché Erdoğan ha nominato suo genero a capo della banca Centrale turca, dando così l’impressione di volere controllare da vicino la politica monetaria e tenere sotto controllo il costo del denaro, convinto che aumentarlo creerebbe inflazione e non sarebbe d’aiuto.

Una situazione molto complessa e articolata che il premier turco riduce a ingerenze straniere e alle fake news che vengono diffuse tramite social media, oltre a dare la colpa all’intransigenza americana.

Indagini a tappeto

La procura di Istanbul ha avviato indagini su un numero imprecisato di persone che sarebbero coinvolte nella destabilizzazione dell’economia facendo leva anche su notizie false. Al momento sono al vaglio degli inquirenti almeno 346 account social, accusati di avere pubblicato contenuti che hanno sollecitato la crisi del cambio tra lira turca e dollaro americano.

Le sofferenze all’estero

La svalutazione della lira turca zavorra le borse europee, solo parzialmente sorretta dall’andamento leggermente positivo di Wall Street. Lunedì 13 agosto Milano ha chiuso in diminuzione dello 0,58%, Francoforte -0,53% e Parigi è rimasta invariata (0,04%). Le banche sono le più sofferenti, con Banco Bpm, Ubi Banca e Unicredit che hanno lasciato sul terreno tra i 2 e i 3 punti percentuali. L’euro è succube del dollaro e lo spread è salito fino a 278 punti.

L’Ue monitora in silenzio

La Commissione europea segue da vicino gli sviluppi sui mercati internazionali, l’impatto della lira turca sulle banche europee non è una sorpresa. Per il momento non sono previsti interventi né commenti.