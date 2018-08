A causa del crollo di ieri disagi anche per chi viaggia in treno

Arquata Scrivia – Ieri pomeriggio moltissimi treni in partenza da Genova non sono arrivati, altri erano in forte ritardo, dopo il crollo del Viadotto Morandi. Molti convogli sono stati bloccati alla stazione di Arquata, semi paralizzata ed “invasa” dai molti parenti e amici che sono andati a recuperare i passeggeri. Da Arquata la linea si sdoppia per Milano da una parte e per Torino dall’altra, quindi molti tortonesi e alessandrini, oltre che novesi, hanno chiamato a casa per essere recuperati. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Ovada e Genova Voltri. Linea Genova Piazza Principe – Arquata Scrivia (direzioni Torino e Milano): circolazione con ritardi medi di 60 minuti con punte fino a 120, e alcune cancellazioni. Sulle strade e autostrade Autostrade per l’Italia ieri ha comunicato i percorsi alternativi per chi deve raggiungere la Liguria di Levante. Sulla A10 Genova-Savona, tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto, in entrambe le direzioni, il tratto è stato chiuso. Chi da Savona è diretto a Genova può utilizzare la A26 Genova-Gravellona Toce, poi la D26 Predosa Bettole e la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Da Livorno a Savona A7 Milano-Genova, seguire le indicazioni per la D26 e immettersi sulla A26 Genova – Gravellona Toce e proseguire per Savona. Chi è diretto al porto di Genova da Milano o da Torino: A7 Milano-Genova ed uscire a Genova Ovest Ospedali.