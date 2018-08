Per il Crollo del viadotto Morandi i morti sono 39: sotto accusa Autostrade Spa con annessi e connessi

Genova – Sono 39 i morti accertati, di cui tre sono bambini, vittime del crollo del viadotto Morandi. Lo rende noto il Viminale che cita dati della Prefettura di Genova. Tra le vittime ci sono anche tre francesi. Si scava ancora per trovare i dispersi: nelle ultime ore sono state estratte altre due persone non ancora identificate. Restano 16 i feriti, di cui 12 in codice rosso. Gli sfollati sono 632. Nei confronti della società Autostrade per l’Italia Spa (Gruppo Benetton) sono state avviate le procedure per l’eventuale revoca delle concessioni e per comminare multe fino a 150 milioni di euro. Lo hanno annunciato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che chiedono anche le dimissioni dei vertici della società. “I responsabili – dice Di Maio -.hanno un nome e un cognome e sono Autostrade per l’Italia”.

“Se non sono capaci di gestire le nostre autostrade – aggiunge il ministro ei Trasporti Toninelli -, lo farà lo Stato”. A favore della revoca della concessione si schiera anche Salvini: “E’ il minimo che ci si possa aspettare”. La società da parte sua di difende: “Il viadotto era monitorato dalle strutture tecniche della Direzione di Tronco di Genova (che fa parte di Autostrade, ndr) con cadenza trimestrale secondo le prescrizioni di legge e con verifiche aggiuntive realizzate mediante apparecchiature altamente specialistiche” e anche attraverso “società ed istituti leader al mondo in testing ed ispezioni”. L’esito ha sempre fornito “adeguate rassicurazioni”.

Ma è un autogol in quanto se i responsabili di una manutenzione definita capillare non si cono accorti di niente devono cambiare mestiere dopo aver reso conto all’autorità giudiziaria.