Revocata la concessione autostrade a Benetton

Genova (18:30) – Il premier Conte ha annunciato pochi minuti fa in conferenza stampa la revoca della concessione della gestione autostradale. Il premier ha dichiarato: “Avvieremo la procedura per la revoca della concessione a società Autostrade. Abbiamo decretato lo stato d’emergenza per 12 mesi e disposto un primo stanziamento di 5 milioni a valere su fondo per emergenze nazionali. Tragedie come questa sono inaccettabili in una società moderna e non devono accadere, faremo di tutto per evitare si verifichino ancora. Per questo disporremo la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia: non possiamo attendere i tempi della giustizia penale, abbiamo l’obbligo di far viaggiare in sicurezza. Non c’è dubbio che ad Autostrade toccassero onere e vincolo di manutenzione del viadotto”. Il governo nominerà presto un commissario ad hoc per garantire la ricostruzione.