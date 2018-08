Accordo tra Google e WhatsApp per il backup di foto e messaggi senza occupare spazio su Drive

Una mail ha raggiunto oggi in posta moltissimi utenti di Google e WhatsApp in tutto il mondo, per comunicare un cambiamento che riguarda i backup di WhatsApp su Google Drive.

Chiunque abbia installato l’app di messaggistica istantanea sul proprio telefono e abbia un account Google (in genere associato ad uno smartphone Android) sa che può utilizzare il servizio di archiviazione in cloud di Google per conservare e gestire i backup dell’app di messaggistica in modo automatico. Finora però in molti sceglievano di disattivare l’opzione di backup automatico per evitare di occupare spazio utile su Drive con foto, video e registrazioni vocali.