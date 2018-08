Disastro di Genova, la Procura indaga, mentre siamo in grado di pubblicare la tanto discussa convenzione tra Anas e Autostrade per l’Italia

di Andrea Guenna – Mentre si viene a sapere che la Prefettura di Genova ha corretto il bilancio provvisorio delle vittime che sarebbero 38 e non 39 come reso noto nel precedente comunicato (15 i feriti, una ventina i dispersi), il Procuratore Capo di Genova Francesco Cozzi (nella foto) che coordina le indagini, ipotizza i reati di omicidio colposo plurimo, disastro colposo conseguente a crollo di costruzione, attentato colposo alla sicurezza dei trasporti e omicidio colposo stradale. Al momento le ipotesi di reato sono tutte a carico di ignoti, anche se i nomi dei responsabili sarebbero da ricercare nell’ambito del Gruppo Gavio che aveva in gestione il viadotto, di Autostrade Spa e di Atlantia Spa. Il crollo di Genova, coi suoi 38 morti accertati (ma il dato, purtroppo, è destinato a salire) non ha impedito ad Autostrade per l’Italia Spa di ripetere che i lavori di manutenzione sono stati fatti a regola d’arte e regolarmente ma, per il fatto che il viadotto è crollato, si deduce che i lavori di manutenzione non sono stati fatti a regola d’arte. Lo Stato ha fatto sapere di voler revocare la concessione, anche perché non si capisce come sia possibile – dopo che ha già pagato quasi un miliardo di euro dal 1997 al 2007 nel rispetto di un piano finanziario concordato – evitare di chiedere conto del disastro a chi era responsabile dell’agibilità di quel viadotto che si è sbriciolato. Non basta, perché Autostrade per l’Italia Spa ha incassato tutti i pedaggi riconoscendo solo una piccola percentuale allo Stato Italiano, fatto che riduce la possibilità di ulteriori pretese economiche da parte del concessionario, nel caso di recesso da parte del concedente (lo Stato Italiano). Lapidario, a questo proposito, Luigi Di Maio che, ai microfoni di Radio 24, esclude che l’Italia, in caso di revoca della concessione con Autostrade Spa, debba pagare penali: “I venti miliardi di penale si devono pagare quando si straccia un contratto senza motivazione. Ma qui stiamo parlando di un contratto ad Autostrade per l’Italia che prevedeva degli obblighi che per noi non sono stati rispettati. Perciò si deve retrocedere alla concessione. Non abbiamo avviato la procedura in maniera immotivata. Se la motivazione è giusta, e per ora ci sono quasi 40 morti, non credo che vadano pagate penali, e che si debba agitare questo argomento, e non lo sta facendo nemmeno Autostrade per l’Italia. Anche perché farebbero incazzare ancora di più tutte le persone che in questo momento vogliono giustizia non solo a Genova ma in tutt’Italia”. In ogni caso, la vicenda, proprio perché siamo di fronte ad una strage, assume aspetti prettamente penali. E la cosa, per il concessionario, si complica in quanto l’articolo 432 del codice penale parla chiaro: “Chiunque [… ] pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. […]. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”. Insomma la cosa si complica perché chi ha sbagliato rischia il carcere, mentre lo Stato può legittimamente negare il risarcimento (previsto in caso di recesso unilaterale) per giusta causa. Appare pertanto risibile lo sforzo di qualche politico del Pd che vuole difendere a tutti i costi chi dovrebbe rispondere del disastro, a dimostrazione del fatto che, forse, il potente gruppo policefalo delle strade e autostrade italiane ha “addomesticato” quasi tutti – ma non tutti per fortuna -, dai pennivendoli ai politici di sistema. E non abbiamo difficoltà a scrivere che la paventata richiesta di una penale di circa 20 miliardi da parte di Autostrade per l’Italia Spa con annessi e connessi appare per lo meno di cattivo gusto e certamente velleitaria, anche perché, come si dice in questi casi, la cosa non finisce qui.

Nella convenzione tra Anas Spa (concedente) e Autostrade per l’Italia Spa (concessionaria), che pubblichiamo a pie’ d’articolo, è prevista una miliardaria, ma per i casi di mancato rispetto delle clausole del contratto o del contratto per cui la concessionaria deve essere risarcita. Gli è che ci sono di mezzo 38 morti e una ventina di dispersi, oltre al danno enorme del ponte crollato, per cui dubitiamo fortemente che la concessionaria possa chiedere alcunché.

Ecco la convenzione che noi di Alessandria Oggi siamo in grado (forse primi in Italia, sono le 19:30 del 16 agosto 2018) di pubblicare.