Rubbia: il clima è sempre cambiato altrimenti non si spiega come abbia fatto Annibale ad attraversare le Alpi con gli elefanti

Abbiamo “scovato” un illuminante intervento del 2016 del senatore a vita Carlo Rubbia, alla commissione riunita “Affari Esteri” e “Ambiente e Territorio” del Senato, sui presunti cambiamenti climatici. Il problema non esiste per l’autorevole scienziato e politico italiano in quanto il clima, nei millenni, è costantemente cambiato. Basta soffermarsi sul fatto che Annibale ha valicato le Alpi con gli elefanti, segno evidente che la neve non c’era e che quell’impresa, oggi, sarebbe impossibile. E bisogna anche dire che negli ultimi 15 anni la temperatura della Terra non è aumentata, come affermano i climatologi, ma è diminuita di due decimi di grado. Inoltre per Rubbia l’innalzamento dell’anidride carbonica si può combattere efficacemente usando il gas naturale (Metano e Biometano).

Da non perdere.