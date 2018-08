Tre vittime alessandrine per il crollo del Viadotto Morandi

Alessandria – Il drammatico crollo del Viadotto Morandi a Genova è costato la vita a tre persone residenti nella nostra provincia. La prima è un’infermiera dell’ospedale alessandrino, Marta Danisi, 29 anni, originaria di Sant’Agata di Militello, in servizio al reparto di Neurologia del SS. Antonio e Biagio dal 20 aprile. Stava transitando sul ponte in auto col suo fidanzato, anche lui deceduto. Gli altri sono due coniugi residenti ad Arquata Scrivia, si tratta di Alessandro Robotti di 50 anni (la foto è tratta da facebook), dipendente di farmacia nonché astronomo dilettante membro del Gruppo Astrofili Arquatesi, e della moglie Giovanna Bottaro di 43 anni, che in auto stavano tornando a casa da una vacanza al mare a Varigotti, frazione di Finale Ligure. Il corpo dell’uomo ormai senza vita è stato riconosciuto dai familiari mentre la moglie risulta ancora dispersa.