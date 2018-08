Viadotto Morandi: il governo spara a zero su Atlantia che crolla in Borsa e punta allo scontro con la Ue

(tratto da Business Insider) – Dopo il meno 5% di martedì, giorno del crollo del Viadotto Morandi a Genova, è toccato prima ai bond di Atlantia subire perdite importanti e poi alle azioni.

Il 15 agosto, con Piazza Affari chiusa per festività, mentre i credit default swap, cioè gli strumenti che assicurano contro un default del debito di Atlantia, sono schizzati ai massimi degli ultimi anni, le obbligazioni con scadenza luglio 2027 hanno ceduto il 4% mentre il bond da 700 milioni con scadenza 2028 è scivolato giù del 4,3 per cento (da ricordare che la società ha emesso sul mercato circa 12,8 miliardi di obbligazioni che sono in mano a investitori istituzionali e anche piccoli risparmiatori che ora sono sul chi vive e potrebbero correre a venderli nelle prossime ore).

Stamane, prima giornata di Borsa utile, le azioni della società delle autostrade, dopo non essere riuscite a fare prezzo in avvio di seduta, sono partite con un crollo a doppia cifra del 21,4%, a 18,5 euro.

L’affondo di Atlantia spinge giù tutta Piazza Affari, maglia nera in Europa con il Ftse Mib che lascia sul terreno l’1,99% dopo la chiusura della vigilia, e in particolare le altre azioni del settore autostradale: Astm -7,9% e Sias -6,5 per cento. In contemporanea, lo spread tra titoli decennali italiani e tedeschi ha ripreso ad aprirsi, puntando verso quota 290.

Dalla reazione odierna dei mercati finanziati, ad ogni modo, si capirà veramente se le minacce provenienti dai principali esponenti di governo in direzione di Atlantia hanno un fondamento giuridico oppure no.

Fin dalla mattinata di ferragosto sia i vicepremier Di Maio e Salvini che il ministro delle Infrastrutture Toninelli hanno parlato a più riprese di responsabilità gravi nel crollo del ponte Morandi a Genova da parte della società controllata dalla famiglia Benetton. Arrivando a chiedere le dimissioni dei vertici di Atlantia e la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia e con Di Battista, sperduto in qualche parte della California, che in video ha chiesto la nazionalizzazione di tutti i tratti autostradali. In serata Salvini alla trasmissione In Onda ha detto che qualcuno dovrà andare in galera mentre Di Maio poco prima diceva che i Benetton non pagano le tasse perché hanno le società in Lussemburgo e che hanno a più riprese finanziato tutti i partiti di governo.

Dal canto suo la società guidata da Giovanni Castellucci (nella foto) ha ribattuto fermamente su alcuni punti. Prima negando che vi fossero segnali di pericolo dai controlli trimestralmente effettuati su quel ponte, poi respingendo al mittente la possibilità di dimissioni e ricordando che il controllo di Autostrade per l’Italia è tutto italiano, quindi facendo trapelare alle agenzie di stampa che una revoca della concessione ad Atlantia comporterebbe una penale monstre per lo stato compresa tra 15 e 20 miliardi.

E in effetti nel comunicato successivo alla riunione straordinaria del Consiglio dei ministri a Genova il tema della concessione non è menzionato mentre il premier Conte in conferenza stampa ha affermato che il governo avvierà la pratica per la revoca della concessione. Poiché i contratti delle concessioni autostradali non sono pubblici bisognerà vedere che cosa prevedono al loro interno ma in linea di massima la concessione può essere revocata dal governo in qualsiasi momento tuttavia se non sussiste la giusta causa la società concessionaria può far causa e chiedere il risarcimento del danno. Ma qui la giusta causa è dei 39 morti che sono destinati ad aumentare.

Salvini ha dichiarato infatti che per mettere in sicurezza le opere infrastrutturali esistenti occorre spendere 40 miliardi e nessuno in Europa può permettersi di mettere paletti o vincoli.

In mattinata dalla Commissione Ue si ricordava invece che la flessibilità concessa all’Italia per le opere ha comportato 2,5 miliardi in più di spesa. E così la distanza del governo italiano dall’Europa sembra ampliarsi facendo leva sul disastro causato dal crollo del ponte. “Tutte le risorse che serviranno verranno stanziate. L’Europa può dire quello che vuole ma noi non chiediamo: pretendiamo su questo, perché si gioca con la vita delle persone” ha aggiunto Salvini.

Non è da escludere che si apra uno scontro con la Ue sullo sforamento dei parametri dei conti pubblici italiani proprio a poche settimane della definizione dell’aggiornamento del Def e della Legge di stabilità 2019. Tutti fattori che stanno mettendo in dubbio la tenuta dei conti pubblici e spingendo verso un allargamento dello spread tra Btp e Bund che nel giorno di ferragosto è salito fino a 285 punti.