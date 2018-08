Autoambulanza contro auto, tre feriti

Villalvernia – Rocambolesco incidente stradale tra un’auto ed un’autoambulanza che trasportava un infartuato in codice giallo diretta all’ospedale di Tortona. Alla fine i feriti sono diventati quattro, l’automobilista, il medico e l’infermiera a bordo dell’ambulanza incidentata oltre, ovviamente al trasportato, e le autoambulanze da una sono diventate tre, mentre per quella incidentata è intervenuto il carro attrezzi. I feriti sono stati trasportarli tutti al pronto soccorso di Tortona mentre sul luogo dell’incidente sono arrivati gli uomini della Benemerita. Dai primi accertamenti pare che l’automobilista, una donna di 70 anni del posto, avesse parcheggiato l’auto a poca di stanza dalla panetteria “Il pane di una volta” che si trova all’angolo fra la ex statale 35 e via Roma (nella foto) e che, risalita in auto, fosse uscita dal parcheggio senza accorgersi che stava attivando il 118 a sirene spiegate. Per fortuna il semaforo, piazzato davanti al Bar Caffè Romano, in quel momento era rosso per cui l’ambulanza ha rallentato la corsa, evitando che l’impatto fosse più forte. Per i feriti le prognosi vanno da cinque a dieci giorni, mentre l’infartuato non ha subito trami e le sue condizioni non si sono aggravate.