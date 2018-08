Gigi Moncalvo, in questo estratto delle molte interviste del primo semestre del 2018, ci parla della situazione politica italiana e delle novità che ne potrebbero movimentare gli equilibri. Dalla possibile discesa in campo di Urbano Cairo, al patto d’acciaio tra Bossi e Berlusconi, passando per Carlo De Benedetti che è il vero proprietario de La Stampa ormai sfuggita di mano alla famiglia Agnelli.