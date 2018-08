Genova, il governo avvia la procedura di revoca della concessione ad Autostrade

da Italia Oggi – Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli (nella foto), via Facebook, fa sapere di aver “inviato ad Autostrade la lettera con cui prende avvio la procedura per la decadenza della concessione”. Toninelli ha aggiunto: “Vogliamo cambiare tutto. Il mio ministero ha chiesto formalmente ad Autostrade per l’Italia di fornire entro 15 giorni una dettagliata relazione per dimostrarci se e come ha agito, in merito alla manutenzione del ponte Morandi, secondo gli oneri e gli obblighi che gli competono come ente gestore di quel tratto di autostrada. Inoltre ci aspettiamo che Autostrade si mostri collaborativa su eventuali iniziative a titolo di risarcimento danni a persone e beni, naturalmente a sue spese, come peraltro previsto dalla convenzione”.

Il ministro informa che ” stata immediatamente costituita una commissione ispettiva presso il mio ministero. È già all’opera per fare tutti gli accertamenti tecnici sul crollo del viadotto ed entro un mese mi relazionerà su cosa ha scoperto. Questi risultati saranno materiale per valutare le inadempienze di Autostrade per l’Italia”, e aggiunge: “Poi abbiamo avviato sempre al Mit una ricognizione dello stato di salute di strade, autostrade, dighe. Tutti gli enti e soggetti gestori entro il 1 settembre dovranno segnalarci le azioni necessarie a rimuovere condizioni di rischio riscontrate sulle infrastrutture di propria competenza. Quindi il Governo interverrà con una sua task force per vigilare su interventi e manutenzione”.

Toninelli fa così chiarezza sulla volontà untaria del governo di sanzionare Autostrade prima della fne del processo. In mattinata anche Di Maio e Salvini avvano confermato: il governo vuole revocare la concessione ad Autostrade.

“Lo dico chiaramente, c’è una volontà politica certa: vogliamo revocare le concessione ad Autostrade per l’Italia. Non si può continuare a far finta che nulla sia accaduto. Questa gente continua a far pagare il pedaggio senza portare manutenzione ordinaria e straordinaria ed è ora di dire basta!”. Lo ribadisce il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio, che chiarisce: “Hanno scritto che il Governo frena, falso, il Governo accelera e revocherà le concessioni”.

“No non siamo al mercato” ha detto a Tgcom24 il ministro dell’Interno, Matteo Salvini rispondendo alla domanda se possa essere messa da parte la via della revoca a patto che Autostrade mettesse a disposizione fondi e aiuti. “Ci sono i morti. Se facesse quello che ha detto di fare, Autostrade farebbe il minimo del dovuto per risarcire in minima gli italiani. Ma non siamo lì a contrattare a fronte di questa tragedia. Non cerco vendetta -ha aggiunto il responsabile del Viminale – ma l’atteggiamento del governo sarà rigoroso”.

Il consiglio dei ministri straordinario previsto domani a Genova non si terrà. Il premier e i ministri dopo le esequie rientreranno a Roma. Questo è quanto è emerso in una riunione tecnica che si è svolta a Genova in prefettura secondo quanto riferito da uno dei partecipanti, l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampiedrone.