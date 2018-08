Misterioso incendio nel reparto plastica dell’Aral di Castelceriolo

Alessandria – Ci mancava solo un bell’incendio nella discarica Aral di Castelceriolo. Le fiamme sarebbero divampate tra le 20:30 e le 20:45 nel reparto dei materiali plastici, ma non si sa come sia stato possibile il verificarsi dell’incidente. I vigili del fuoco hanno lavorato più di due ore per avere ragione delle fiamme anche se non si conosce ancora l’entità dei danni. La situazione in cui versa Aral Spa, dibattuta tra vicende giudiziarie (concordato o fallimento), finanziarie (qualche milione di debito) e gestionali (il commissario Giacchetti è decaduto da un mese e mezzo), è piuttosto intricata e l’incendio di stasera non contribuisce certo a capire cosa stia succedendo. Anche perché riesce difficile credere che sia divampato motu proprio, mentre è molto più probabile il dolo. Resta da chiedersi chi può avere interesse a dar fuoco ad un reparto pieno di plastica. Il pericolo diossina non è certamente remoto ma, al di là delle ipotesi, resta un fatto incontrovertibile: Aral è abbandonata a se stessa, senza guida, senza responsabili, piena di debiti e paralizzata.