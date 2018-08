Crollo ponte di Genova: abusivi e sacerdoti hanno celebrato funerali di Stato per le sue vittime

di Andrea Guenna – È molto strano che lo Stato, responsabile della morte della quarantina di persone nel crollo del Viadotto Morandi, abbia indetto i funerali per le sue vittime. È un po’ come se Luky Luciano avesse pagato i funerali di coloro che aveva ammazzato. Eppure i funerali di Stato si sono svolti ugualmente a Genova nonostante che molte famiglie dei morti non abbiano aderito. Funerali solo per 19 delle oltre 40 vittime del crollo. Meno della metà. Uno strappo molto significativo che dimostra come ormai questo Stato non ci rappresenti più.

Applausi

Alla cerimonia funebre in prima fila c’era il “presidente” della Repubblica Mattarella mentre gli applausi alla lettura del nome delle vittime, appaiono come l’ennesima caduta di stile di un Paese come il nostro in cui prevale la consuetudine del “volemosse bbène” sul rigore della verità. Una verità scomoda, che fa male come una medicina che guarisce. Una verità spesso nascosta perché in Italia il compromesso è la regola e la tragedia l’inevitabile conseguenza. Un compromesso che ammazza la meritocrazia per cui l’Italia è la nazione dove esistono carriere senza talenti e talenti senza carriere che se ne vanno all’estero. E i ponti crollano perché comandano gli ignoranti – quando va bene – e i criminali quando va male, o tutt’e due assieme.

Il discorso di Bagnasco

Alla cerimonia funebre non è mancato il discorso del cardinale Bagnasco che ha attribuito la tragedia alla fatalità: “Il crollo del ponte Morandi sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova. La ferità è profonda, è fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi, per i loro familiari, i feriti, i molti sfollati. Innumerevoli sono i segni di sgomento e di vicinanza giunti non solo dall’Italia, ma anche da molte parti del mondo. Sappiamo – ha proseguito il cardinale – che qualunque parola umana, seppure sincera, è poca cosa di fronte alla tragedia, così come ogni doverosa giustizia nulla può cancellare e restituire. L’iniziale incredulità e poi la dimensione crescente della catastrofe, lo smarrimento generale, il tumulto dei sentimenti, i ‘perché’ incalzanti, ci hanno fatto toccare ancora una volta e in maniera brutale l’inesorabile fragilità della condizione umana”.

Dio è morto?

E Dio dov’è cardinale? E la verità dov’é? E la giustizia dov’é?

“Inesorabile fragilità della condizione umana” cosa vuol dire? Che l’uomo, nonostante sia stato fabbricato ad immagine a somiglianza dell’Altissimo, sia fragile, sia sempre un perdente se non ha gli artigli per difendersi? Perché “fragile”? Forse a causa d’un “difetto di fabbrica”? O forse perché la Stella del Mattino è più potente di Dio stesso? O forse cos’altro ancora?

Che razza di messaggio è il suo, cardinale? Lei descrive un uomo rassegnato alla tragedia, arrendevole al male, sottomesso e non padrone del suo destino come invece vuole Gesù che “ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi” (Luca 1; 51-53).

Ma, ancora una volta, cardinale, gli umili sono morti come cani e i potenti sono vivi, vegeti e sazi. E vanno beffardamente ai funerali degli umili.

Invece di stringere loro la mano, Bagnasco, doveva girare loro le spalle e stringere la mano agli umili presenti in chiesa.

Bagnasco: un cardinale che fa il contrario di cosa insegna il Vangelo

Dice il Signore Gesù: “Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire.

Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto; venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l’abito nuziale, gli disse: Amico, come hai potuto entrare qui senz’abito nuziale? Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti”. (Matteo 22; 2-14). Cardinale Bagnasco, lei ha fatto il contrario perché ha invitato i carnefici e non s’è curato dei i familiari delle vittime che non hanno aderito al suo invito.

Se lei, cardinale, fosse veramente un Ministro di Dio, non avrebbe celebrato questa cerimonia funebre e invece l’ha fatto assolvendo i carnefici al cospetto addirittura di un presidente della repubblica abusivo come Mattarella.

Un presidente abusivo rappresenta l’Italia

Infatti a dicembre 2013 la Corte Costituzionale aveva sentenziato che la legge (il Porcellum) con cui erano stati eletti i deputati era incostituzionale, per cui il parlamento italiano era, per un terzo, illegittimo. Inoltre il governo, nel febbraio 2015, non era espressione del popolo perché il suo premier Renzi, da sindaco di Firenze, era schizzato a Palazzo Chigi senza passare dal vaglio degli elettori italiani. Per cui, nel febbraio 2015, avevamo un presidente del consiglio non eletto ed un capo dello stato, Sergio Mattarella, abusivo. Infatti la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimi sia il premio di maggioranza senza soglia che le liste bloccate nella parte in cui non consentivano all’elettore di esprimere una preferenza. In sostanza aveva stabilito che il parlamento italiano eletto in quel modo era illegittimo. E Mattarella faceva parte di quella Corte ed ha votato in tal senso. Se quella sentenza fosse stata rispettata, come avrebbe dovuto essere, si sarebbero vuotate le Camere e sarebbe caduto il governo, in attesa di andare ad elezioni anticipate con la legge elettorale antecedente al porcellum per eleggere un parlamento legittimo. Ma così non è stato, e proprio uno dei giudici costituzionali che aveva decretato l’incostituzionalità di questo parlamento, proprio da questo parlamento ha accettato di essere eletto Capo dello Stato. Inoltre la Corte Costituzionale, con quella sentenza, di parlamenti ne aveva delegittimati due, quello eletto nel 2013 ma anche quello eletto nel 2008, per cui anche la rocambolesca rielezione di Napolitano era nulla. E i parlamentari eletti nel 2008 e nel 2013 avrebbero dovuto, a rigor di logica, dimettersi e rendere i soldi percepiti illegalmente.

Autostrade regalate dallo Stato per una contropartita di morte

Come se non bastasse questi abusivi hanno regalato le autostrade a privati che invece di fare manutenzione dividono i profitti e se qualcuno crepa per colpa della loro avidità chissenefrega. Ma la sfrontatezza ha raggiunto l’apice quando al funerale si sono visti i vertici della società Autostrade per l’Italia. Nel padiglione Nouvel della Fiera erano presenti il presidente Fabio Cerchiai e l’amministratore delegato Giovanni Castellucci, che nel pomeriggio ha perfino tenuto una conferenza stampa per “rinnovare personalmente il cordoglio per le vittime e la profonda vicinanza nei confronti dei familiari e dell’intera comunità genovese, gravemente ferita dalla tragedia del viadotto Polcevera”.

I morti, per ora, sono 43 e ci chiedono che sia fatta giustizia

Mentre si svolgeva la macabra fiera delle vanità i vigili del fuoco hanno recuperato l’ultimo corpo che mancava all’appello dei dispersi: è quello di Mirko Vicini, il dipendente dell’Amiu che, col collega Bruno Casagrande, aveva appena terminato il turno di lavoro quando il ponte è collassato. Il cadavere di Vicini era sotto uno dei grossi blocchi di cemento che contenevano la struttura d’un pilone. Col ritrovamento del dipendente dell’Amiu è dunque completa la lista dei dispersi. Nella notte era stata individuata l’auto su cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni. La vettura era rimasta schiacciata sotto un grosso blocco di cemento. Albert, il cittadino tedesco che era inserito nell’elenco dei dispersi, è vivo e sta bene. Questa mattina ha telefonato in prefettura attraverso il numero dedicato rassicurando gli addetti dell’unità di crisi. E intanto sale a 43 il numero dei morti causati dal crollo di ponte Morandi. All’ospedale San Martino è morto uno dei feriti. Si tratta Marian Rosca, un autista romeno di 36 anni.

Ma questo non interessa al cardinale, è solo un “bollettino di guerra”.