I vegani non risolvono il problema della fame nel mondo

Il veganesimo riduce la domanda di carne e aiuta a salvare le vite degli animali, ma è meno sostenibile del vegetarianesimo, secondo un nuovo studio la quantità di terra, attualmente adatta all’agricoltura, in futuro non sarà sufficiente a fornire cibo per tutti. Alcune università degli Stati Uniti hanno studiato quali tipi di diete siano più sostenibili, in termini di terreni a disposizione. Lo studio ha fatto scoperte sorprendenti sul veganesimo, sul vegetarianesimo e sulle diete a base di carne. Infatti la sempre crescente popolazione globale pone seri problemi, uno dei quali è l’agricoltura. Nel lungo periodo, la quantità di terreni agricoli attualmente disponibili sulla Terra non sarà sufficiente per garantire cibo a tutti. Ed è altrettanto chiaro come ci sia bisogno di cambiare le nostre abitudini alimentari. Se scegliessimo di coltivare cibi che richiedono meno superficie, saremmo in grado di sfamare più persone con meno terra. Ecco perché i ricercatori di sei università statunitensi, tra le quali la Cornell, hanno sviluppato un modello di simulazione biofisica che vede gli Stati Uniti come un sistema alimentare chiuso, in modo da poter determinare il fabbisogno di terreno pro capite per l’alimentazione umana in quel paese e la potenziale popolazione alimentata dai terreni agricoli esistenti. Con la loro ricerca sono riusciti a stabilire quale dieta sia più sostenibile e quale migliorerebbe di più le possibilità di sostenere la vita umana sulla Terra. Se la dieta vegana è la più etica quando si consideri il benessere degli animali, non è la più sostenibile. Durante la simulazione, dieci diversi tipi di diete sono state messe a confronto, e si potrebbe desumere che la dieta vegana non è la migliore in quanto le diete con piccole quantità di carne, come il latto-vegetarianesimo e l’ovo-latto-vegetarianesimo, possono alimentare più persone, rendendole in questo modo maggiormente sostenibili per l’ambiente. Va da sé che i vegani sono degli snob da salotto che non si curano del problema drammatico della fame nel mondo. Solo chi ha la pancia piena può decidere di mangiare insalata. La ragione è semplice: la dieta vegana lascia troppe risorse inutilizzate. Colture diverse hanno bisogno di tipi di terreni diversi per ottenere un rendimento adeguato. Non tutto può essere coltivato su un pascolo qualsiasi, spesso perché il suolo non contiene i nutrienti necessari. Molte colture usate nella scelta tipica di un pasto vegano, come i fagioli di soia, non sono attualmente prodotte in modo sostenibile.