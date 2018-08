Qualcuno ha scambiato il torrente Piota per un water closet

Alessandria – Sono circa duecento milioni di anni che ci sono le stagioni. Da sempre a dicembre fa freddo e nevica, a luglio fa caldo e piove. Inoltre i torrenti sono in secca a differenza dei fiumi che hanno acqua d’estate e d’inverno. A dirla tutta, nonostante quello che si legge, negli ultimi quindici anni la temperatura della terra è diminuita di 0,2 gradi. Ma, tant’è, ogni anno ci si meraviglia che piova, che ci siano gli acquazzoni d’estate – che ora chiamano bombe d’acqua – e che i torrenti in secca abbiano un tasso di inquinamento più alto proprio per la scarsità d’acqua. Qualche sindaco si è accorto che è sconsigliabile fare il bagno nei torrenti, che sono molti qui da noi, per la presenza di sostanze inquinanti. Vietato quindi farlo nel Piota che scorre nel territorio di Silvano d’Orba per un’ordinanza firmata dalla sindaca Ivana Maggiolino basata su quanto segnalato dall’Arpa a proposito di un possibile rischio sanitario a causa della presenza di escrementi galleggianti. Certo è che l’uomo ci mette del suo perché andare a cagare nel Piota è veramente incredibile. A tal proposito l’Arpa ha diramato un dispaccio in cui si legge che il torrente presenta “materiale galleggiante marrone e maleodorante, assimilabile a materiale di origine fecale”. A questo proposito il direttore dell’Arpa, Alberto Maffiotti ricorda che “nei corsi d’acqua piemontesi vige sempre il divieto di balneazione, sia perché chi fa il bagno lo fa senza alcuna sicurezza sia perché la carica batterica presente nelle acque indicata dalla legge per la balneabilità è molto difficile da rispettare. A Silvano d’Orba, quindi, come altrove, la balneabilità era già vietata. Abbiamo poi riscontrato un’elevata concentrazione di colibatteri fecali dovuti a scarichi di origine umana e quindi comunicato al Comune i risultati delle analisi”. Che qualcuno abbia fatto i propri bisogni nel Piota è dimostrato dal fatto che non esiste nessuno scarico abusivo a monte.

A questo punto sarebbe opportuno piazzare dei cartelli con scritto: vietato cagare nel torrente, se volete farlo andate nel bosco ma prima del bagno pulitevi bene.

Ma siamo in Italia, bisogna avere pazienza nella speranza che non comincino a cagare anche alla piscina comunale.

Ci fanno già la pipì.

Basta e avanza.