Contro il Calcio Derthona i Grigi vincono ma non convincono

Pontecurone – Ieri, domenica 19 agosto, nel campo del Pontecurone, in una sgambata amichevole i Grigi hanno battuto per 3-0 il Calcio Derthona, formazione che milita nel campionato di Eccellenza e che ha recentemente acquistato l’ex grigio Matteo Guazzo.

3-0 il risultato finale a favore dei mandrogni, giunto al termine di un match in cui l’undici allenato da mister D’Agostino ha mostrato di soffrire più del previsto i tortonesi.

Nel primo tempo differenze in campo quasi impercettibili tra due squadre comunque divise da due categorie di differenza.

Nella ripresa D’Agostino cambia modulo, la squadra passa al 4-3-3 e arrivano le reti di Russini, Usel e Gazzi, tre giocatori nel primo tempo tenuti in panchina. Due di loro, Russini e Gazzi, potrebbero partire ma ancora non c’è nulla di definito.

Assente Pablo Gonzalez, ormai sempre più interessato ad altri lidi (si parla ormai insistentemente di un suo ritorno al Novara).

Sul fronte entrate continuano le trattative per portare in grigio due attaccanti, un under e un over.

Per la pedina over uno dei principali obiettivi sarebbe l’attaccante Claudio Santini, di proprietà dell’Ascoli, sul quale però è forte l’interesse di altre società tra le quali il Novara.

Sull’under ancora nulla è trapelato dalla dirigenza grigia ma i tempi ormai stringono dato che il 25 agosto sarà l’ultimo giorno utile per poter effettuare movimenti in entrata e in uscita.

Insomma, per l’Alessandria sarà una settimana fondamentale per concludere almeno due innesti in attacco e per risolvere le trattative in uscita ancora in sospeso.

