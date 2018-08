L’Alessandria sta vendendo i gioielli di famiglia

Alessandria – Un ennesimo pezzo da novanta dell’Alessandria Calcio se ne va. A lasciare il club grigio è stato Simone Gozzi che ha rescisso il contratto che lo legava ai mandrogni fino al termine della stagione 2018-2019.

Il giocatore potrebbe accasarsi al Modena, in Serie D, società con cui disputò sei campionati di B prima di approdare in Piemonte.

Della vecchia formazione, quella che arrivò fino in finale con il Parma per la promozione in Serie B nella stagione 2016-2017, ora resta solo Gonzalez. Tuttavia l’attaccante argentino, secondo le ultime voci di mercato, dovrebbe finire al Novara.