Terzo Valico, inutile, costosissimo e sempre in ritardo sui tempi

Arquata Scrivia – Si prolungano ulteriormente i ritardi nei lavori di scavo del Terzo Valico, grande opera completamente inutile ma costosissima (si parla di cifre che si aggirerebbero tra i sei e i sette miliardi di euro).

Ad Arquata il cantiere di Moriassi è ripartito dopo un lungo stop di un anno e mezzo ma in altri due cantieri, lo scavo del tunnel ferroviario è stato avviato solo di recente, quindi in ritardo, o è addirittura fermo da tempo.

Alla base di tutto c’è la situazione finanziaria di Grandi Lavori Ficonsit (Glf), impresa romana che ha ottenuto dal general contractor Cociv l’appalto per entrambi i lotti.

La Glf non se la starebbe passando esattamente bene, anzi, avrebbe chiesto l’ammissione al concordato preventivo. Già da diversi mesi non stava pagando i propri lavoratori, alcuni dei quali, a Novi Ligure a luglio, hanno scioperato.

Addirittura tutto fermo in Val Lemme, a Voltaggio. Qui i lavori devono ancora prendere il via con lo scavo del “camerone”. Solo successivamente ci sarà l’avvio del cantiere della galleria principale verso Genova.

Quello di Voltaggio è, in particolare, uno dei tasselli più spinosi della già intricata storia del Terzo Valico.

La Grandi Lavori Ficonsit aveva assicurato al Comune un cronoprogramma che prevedeva lo scavo del “camerone” per tutto il 2018 e il via al tunnel principale nel 2019.

Invece ancora tutto è fermo e i sindacati si sono, conseguentemente, messi sul piede di guerra così come il sindaco di Voltaggio, Michele Bisio, che non ha potuto che constatare lo stato di stallo dei lavori.

Secondo gli accordi stipulati, a febbraio la Grandi Lavori Fincosit avrebbe dovuto assumere circa 30 lavoratori prima nell’organico del Cociv. Un’assunzione che però, come spiegato dai sindacati, non sarà immediata. Glf aveva anche promesso al Comune di Voltaggio l’assunzione di personale locale per arrivare a circa 300 unità di maestranze.

Ma, al momento, al lavoro nel cantiere Vallemme ci sarebbero solo pochissimi operai che tengono in ordine la galleria di servizio scavata negli anni scorsi. Nient’altro.