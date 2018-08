Complicazioni nel traffico per il rientro a causa del crollo del Viadotto Morandi

Alessandria – Il crollo del viadotto Morandi a Genova, avvenuto lo scorso 14 agosto, ha assestato un colpo letale a quello che è uno dei più importanti nodi logistici e del traffico italiano ossia la A10 e la A12, Ponente e Levante ligure, Costa Azzurra francese e Toscana.

Al momento, per quanto concerne la rete autostradale che attraversa la provincia di Alessandria, la situazione sembra essere sotto controllo ma i timori maggiori sono per i prossimi giorni quando il rientro dalle località di vacanza della riviera verso Lombardia e Piemonte sarà più intenso.

Le direttive sono chiare, già segnalate dai tabelloni luminosi sulle autostrade: sia i mezzi pesanti, da quelli superiori alle 7,5 tonnellate a quelli più piccoli, che le auto e le moto che non sono dirette a Genova dovranno «aggirare» il nodo autostradale della città, per evitare di sovraccaricare una situazione già limite. Chi arriva dalla A10, quindi da Ventimiglia, e deve proseguire verso La Spezia e Livorno, ma anche verso Milano, allo svincolo che anticipa il casello di Genova Prà viene già da ora indirizzato verso la A26. Passata Ovada, i veicoli possono quindi girare sulla bretella Predosa-Bettole fino alla A7 e, da lì, proseguire verso la Lombardia o scendere di nuovo in Liguria verso La Spezia sulla A12.

Stesso discorso per chi viaggia in direzione del Ponente, Savona, Ventimiglia e la Francia. I tratti alessandrini della A26 e della A7 sono quindi diventati gli assi essenziali, in questa fase di emergenza, per tenere uniti questi due lembi del Nord Ovest.

Al momento nessun intoppo, nessun problema particolare e, di conseguenza, nessun provvedimento specifico.

Per i prossimi giorni da bollino rosso sarebbero allo studio sulla rete autostradale alessandrina delle contromisure per garantire quanto più possibile la scorrevolezza del traffico.

Inoltre, il crollo del Morandi ha anche danneggiato molti cavi della fibra ottica, alcuni dei quali garantivano le trasmissioni verso Alessandria, Ovada, Novara, Torino, Aosta e altre città liguri e piemontesi.

La rete, grazie ad una serie di interventi, è comunque stata in breve tempo ripristinata.