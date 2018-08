Juve U23 stasera al Mocca

Alessandria – Farà stasera il suo esordio allo stadio “Moccagatta” la Juventus Under 23 impegnata contro il Cuneo nel primo turno di Coppa Italia di Serie C.

Per i bianconeri sarà, dunque, la prima volta al “Mocca”, stadio che sarà la casa della compagine torinese anche per tutte le gare casalinghe di campionato.

Sarà curioso vedere come risponderanno gli alessandrini a questa “prima volta” casalinga della Juve Under 23.

Grande perplessità aveva, infatti, suscitato la decisione della dirigenza grigia, maturata ad inizio agosto, di concedere lo stadio dell’Alessandria Calcio ad un’altra società.

Non resta quindi che attendere la reazione dei supporters. L’associazione Orgoglio Grigio e i Mandrogni Gradinata Nord si erano detti contrari, col gruppo di tifosi della curva deciso a seguire la squadra solo in trasferta.

Per quanto concerne più strettamente la gara, la Juventus Under 23 allenata da mister Mauro Zoninelli schiererà diversi elementi interessanti fra i quali il difensore centrale Raffaele Alcibiade, il ventottenne portiere Timothy Nocchi, il centrocampista olandese Leandro Fernandes. il trequartista brasiliano Matheus Pereira e l’attaccante inglese Stephy Mavididi. Presente anche l’ex Alessandria Christian Bunino.

Un ex grigio anche nel Cuneo. Si tratta di Cristiano Scazzola che con i mandrogni militò nelle stagioni 1999-2000 e 2000-2001 e che ora allena la compagine langarola.

Fischio d’inizio del match alle 20,30. Arbitrerà l’incontro il signor Matteo Marcenaro di Genova.