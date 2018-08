Nicola Talamo è l’under d’attacco dei Grigi

Alessandria – L’Alessandria ha il suo under in attacco. Si tratta di Nicola Talamo, 22 anni, acquistato a titolo definitivo dalla Cremonese. Per lui un biennale. In carriera Talamo ha vestito anche le maglie di Sora, Latina, Paganese e Maceratese.

Non è però l’attaccante “di peso” che i grigi vorrebbero tra le proprie file. Il club piemontese, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe intensificando il pressing su Claudio Santini, attualmente all’Ascoli ma anche un’altra pista sarebbe aperta, quella che porta a Andrea Saraniti, 30 anni, attualmente al Lecce ma che il mister dei grigi, D’Agostino, conosce bene avendolo allenato al Francavilla.